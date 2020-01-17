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عاجل.. وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر يناهز 84 عام

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:40 ص
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نادية رفيق
نادية رفيق
كريم هاشم
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انتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الفنانة القديرة نادية رفيق عن عمر يناهز 84 عام.

وتقام صلاة الجنازة اليوم في كنيسة السريان بمصر الجديدة بشارع محمد شفيق بجوار نادي الغابة الساعة الثانية ظهرًا.


جدير بالذكر أن الفنانة نادية رفيق لقبت بالأم الحنون خلال مشوارها بالتمثيل والتي استمرت رحلة عطائها في الشاشة فيما يقرب 50 عامًا قدمت من خلالها أعمال فنية عظيمة منها" منها أبو العلا، ومحمد رسول الله والعديد من المسلسلات والأفلام.
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نادية رفيق

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