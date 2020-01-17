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قطع المياه عن مدينة برج العرب الجديدة اليوم الجمعة

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:18 ص
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قطع المياه
قطع المياه
الفجر الاقتصادي
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قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه سيتم قطع المياه عن مدينة برج العرب الجديدة، وذلك ابتداءً من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة 10 صباح نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات، وذلك نظراً لإفادة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بتوقف محطات مريوط الكيلو 40، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الدوائر جهد 16 ك.ف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لأعمال الصيانة الطارئة، مما يؤدى لقطع المياه عن غرب الإسكندرية من الكيلو 34 ساحلي حتى الحمام، ومدينة برج العرب الجديدة، والعامرية وتوابعها، والنهضة وبنجر السكر، وقرى شمال التحرير، والعشرة آلاف، والبذور والبستان، ومدينة النوبارية الجديدة، وقرى فرع ۲۰.


وجهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

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الكلمات المفتاحية

غرب الإسكندرية شمال التحرير جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة بنجر السكر برج العرب الجديدة انقطاع التيار الكهربائي النوبارية الجديدة الكيلو 34 ساحلي

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