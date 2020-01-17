ضعف المياه عن بعض المناطق بالجيزة اليوم الجمعة

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن ضعف المياه عن منطقة ( جنوب الجيزة - الطالبية - فيصل - الهرم ومتفرعاتهم ) وذلك لمدة 8 ساعات إعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 18/1/2020 وذلك لأعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب.





وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.