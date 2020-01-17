Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتهام مخرج شهير بالاعتداء الجنسي على قاصر

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:23 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

واجه المخرج السينمائي الفرنسي كريستوف روجيا تهمة الاعتداء الجنسي على قاصر في قضية تشمل فتاة لعبت دورا في أحد أفلامه قبل نحو عقدين.

وزعمت الممثلة أديل هاينيل، التي تبلغ من العمر 31 عاما، أن روجيا اعتدى عليها وتحرش بها بين عامي 2001 و2004 بعد أن اختارها لتلعب دورا في فيلمه ”الشياطين“ (لو ديابل).

وأكد ممثلو الادعاء أنه تم وضع روجيا تحت الإشراف القضائي، فيما قال جان بيير فرسيني كامبينشي، محام عن روجيا، إن موكله نفى ارتكاب أي مخالفة.

ووفقا لمزاعم هاينيل، التي نشرها موقع ميديا بارت الفرنسي في نوفمبر تشرين الماضي، فقد تم التحرش بها للمرة الأولى عندما كانت في الثانية عشر من عمرها واستمر ذلك حتى بلغت 15 عاما.

وفتح مكتب الادعاء في باريس تحقيقا مبدئيا في نوفمبر تشرين الثاني بتهمتي ”الاعتداء الجنسي على قاصر تحت سن 15 من شخص في موقع سلطة والتحرش الجنسي“.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مخرج شهير جنسي تهم القضاء الفرنسي اعتداء

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة نجم المسلسل الشهير "العشق الممنوع"

منذ أقل من ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

منذ حوالي 10 ساعات

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 12 ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ ساعة

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 11 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 22 ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 14 ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

آسيا أرجنتو خارج "إكس فاكتور" الإيطالي بعد تهمة الاعتداء الجنسي

السجن لمخرج شهير اعتدى جنسياً على 9 نساء

بعد تقدم 17 امرأة ببلاغات ضده.. سجن مخرج كوري للاعتداء الجنسي على 9 منهمن

معلومات جديدة صادمة حول اتهام ستيفن سيغال بالاعتداء الجنسي

اتهامات لمغني شهير بالاعتداء الجنسي على قاصرات!

تورط مغني شهير في 10 تهم بالاعتداء الجنسي!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

01:18 ص

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

03:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status