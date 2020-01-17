اتهام مخرج شهير بالاعتداء الجنسي على قاصر





واجه المخرج السينمائي الفرنسي كريستوف روجيا تهمة الاعتداء الجنسي على قاصر في قضية تشمل فتاة لعبت دورا في أحد أفلامه قبل نحو عقدين.





وزعمت الممثلة أديل هاينيل، التي تبلغ من العمر 31 عاما، أن روجيا اعتدى عليها وتحرش بها بين عامي 2001 و2004 بعد أن اختارها لتلعب دورا في فيلمه ”الشياطين“ (لو ديابل).





وأكد ممثلو الادعاء أنه تم وضع روجيا تحت الإشراف القضائي، فيما قال جان بيير فرسيني كامبينشي، محام عن روجيا، إن موكله نفى ارتكاب أي مخالفة.





ووفقا لمزاعم هاينيل، التي نشرها موقع ميديا بارت الفرنسي في نوفمبر تشرين الماضي، فقد تم التحرش بها للمرة الأولى عندما كانت في الثانية عشر من عمرها واستمر ذلك حتى بلغت 15 عاما.



