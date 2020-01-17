تفاصيل برقية تهنئة بوتين للموسيقي دونايفسكي بعيد ميلاده

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة للمؤلف الموسيقي المعروف مكسيم دونايفسكي، مناسبة عيد ميلاده الـ75.

وجاء في برقية بوتين إن مكسيم دونايفسكي يواصل فعلا تقليدًا عائليا لخدمة الفن والثقافة الروسية عن طريق إبداع المؤلفات الموسيقية الرائعة التي تشغل المكانة الجديرة في ربرتوار الموسيقيين الروس البارزين وتزين عددا كبيرا من الأفلام والمسرحيات.





وأشار الرئيس الروسي كذلك إلى أن المؤلف الموسيقي يساهم بنشاط في المشاريع الاجتماعية والخيرية الكثيرة.





يذكر أن مكسيم دونايفسكي هو ابن الموسيقار السوفيتي البارز، إسحاق دونايفسكي، المعروف بتأسيسه لتقاليد الموسيقى السوفيتية المتفائلة.



