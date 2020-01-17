Advertisements
الجزء الأخير من "Star Wars" يحقق مليار دولار في شباك التذاكر
الجمعة 17/يناير/2020 - 05:00 ص
Advertisements
Advertisements
حقق فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker إيرادات قياسية، منذ طرحه فى 20 ديسمبر من العام الماضي.
وبلغ المجموع الكلى لإيرادات آخر أجزاء سلسلة Star Wars، مليار ومليون دولار أمريكى فى شباك التذاكر العالمي.
وانقسمت الإيرادات بين 481 مليونا و307 آلاف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و519 مليونا و700 ألف دولار فى دور العرض المختلفة حول العالم.
الفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة فى الفصل الأخير من ملحمة Skywalker.
Advertisements