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بالشهادة الإعدادية.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة براتب مجزي

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:32 ص
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وظائف
وظائف
إسماعيل منطاوي
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للأمن والحراسة، بالحي السابع مدينة نصر، براتب يصل إلى 3000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المطلوبة، عدد 300 فرد أمن، بشرط أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، براتب 3000 جنيه.

كما تطلب الشركة، 450 فرد أمن إداري، براتب يبدأ 2500 جنيه حتى 3000 جنيه، وأن يكون المؤهل متوسط أو إعدادية، وحدد الشركة أن يكون السن المتقدمين لا يتعدى الـ45 عام.

ولكل من يريد الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول، مسعد حماد، 01140472192 01022347394.
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