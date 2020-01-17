زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

أكد محمد زيدان نجم منتخب مصر وبوروسيا دورتموند السابق، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أشاد بمهاراته عندما لعب تحت قيادته مع دورتموند.

وقال زيدان في تصريحات تلفزيونة عبر قناة " اون سبورت": كلوب أخبرني أن إمكانياتي أعلى من محمد صلاح ولكن العديد من الأمور البدنية والجسدية التي لم تساعدني على اتخاذ طريق صلاح بالإضافة الى إنشغالي بشكل أكبر بمتع الحياة بعكس صلاح.