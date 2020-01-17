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نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:20 ص
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
حسن شحاتة
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أعلن نجل المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة كيكي سيتيين، عن مفاجأة مدوية، لجماهير البلوجرانا.


وأكد نجل كيكي سيتين مدرب برشلونة، على أنه كان قد تعود على تشجيع ريال مدريد عندما كان طفلا، ولكن الأمور تغيرت الآن وخاصة مع تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي وخطوة والده الأخيرة بتوليه المسؤولية.


وكشف لارو نجل كيكي سيتيين في تصريحاته لصحيفة “ماركا” الإسبانية، عن الفريق الذي يشجعه قائلاً “في الحقيقة، كنت أشجع ريال مدريد عندما كنت صغيراً، ولكن بكل تأكيد بعد وصول ميسي لبرشلونة قمت بتشجيعه”.


وأضاف قائلا: "من خلال شبكات التواصل الاجتماعي كنت أرى بالفعل أشياءً تتعلق بإمكانية تعاقد برشلونة مع والدي، كنت ألعب لعبة فورتنايت مع أصدقائي، واتصل بي والدي وقتها ليخبرني بأنه وقع مع برشلونة”.


واستطرد حديثه قائلا: “هذا هو حلم حياته، لم يحصل أبي منذ وقت طويل على فرحة مثل هذه التي حدثت بالتعاقد مع برشلونة، فهو سيدرب ميسي، لقد رأيته وهو يتدرب أمس”.


والجدير بالذكر أن سيتيين تولى تدريب برشلونة مؤخرا خلفا لإرنستو فالفيردي المدير الفني السابق للبارسا الذي أقيل عقب الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني
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