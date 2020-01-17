"تمثيلية" لمحمود العسيلي تتجاوز مليون مشاهدة (فيديو)





حققت أغنية المطرب محمود العسيلي، الجديدة "تمثيلية"، مشاهدات مرتفعة جدًا في فترة قصيرة.





ونجحت الأغنية في حصد أكثر من 1,605,806 مشاهدة بعد طرحها في 8 يناير الجاري وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".





"تمثيلية"، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، ومحمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية.





كلمات أغنية "تمثيلية"، ‏دي حياتنا أنا وإنتي تليفون وشوية وهيفصل والشاحن مركون ‏محطوط في مكان مجهول.. ضاع منك أو مني مش فارقه.. مين المسئول.



