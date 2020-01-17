Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحرك جديد من مجلس النواب بشأن حادث أطباء المنيا

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:01 ص
Advertisements
حادث المنيا
حادث المنيا
أمنية فوزي
Advertisements
طالبت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بفتح بتحقيق مع القائم بـ تدريب أطباء المنيا، معلقة: إزاي أعطى هذه الأوامر، وإزاي أعطى هذه المواعيد، كل الترتيبات غير صحيحة"، لافتة إلى أنهم سيتقدمون بطلب إجاطة للتحقيق فورًا مع القائم بالتدريب.

وتابعت "ثابت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور": "أنا في غاية الحزن والأسى عن هذا الحادث الأليم"، متقدمة بـ خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، معلقة: "أدين بشدة القائم على هذا التدريب".

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "مفيش حاجة اسمها تدريب يمشي الساعة 3 بليل، الناس منامتش طول الليل"، مؤكدة أن مبدأ التدريب خاطئ، ويدل على تدريب الأوامر بشكل أعمى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حادث أطباء المنيا حادث أطباء المنيا

أخبار تهمك

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 14 ساعة

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 12 ساعة

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 12 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ ساعة و 6 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 10 ساعات

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 11 ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يوم

وفاة نجم المسلسل الشهير "العشق الممنوع"

منذ أقل من ساعة

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الكشف يصل إلى 1500 جنيه.. كيف يواجه البرلمان جشع أطباء العيادات الخاصة؟

نقابة أطباء مصر تنعي شهداء حادث المنيا الغاشم‎

برلمانية: "في أطباء ما يعرفوش حاجة عن الولادة الطبيعية"

شادية ثابت: 15% من قوانين البرلمان قدمتها نائبات

صحة البرلمان تنعى ضحايا حادث محطة مصر.. وتتابع الحالة الصحية للمصابين

إقالة وزيرة الصحة.. بلاغ ضد هالة زايد.. و9 مطالب لـ"أطباء المنيا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

01:18 ص

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

03:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status