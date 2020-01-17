تحرك جديد من مجلس النواب بشأن حادث أطباء المنيا

طالبت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بفتح بتحقيق مع القائم بـ تدريب أطباء المنيا، معلقة: إزاي أعطى هذه الأوامر، وإزاي أعطى هذه المواعيد، كل الترتيبات غير صحيحة"، لافتة إلى أنهم سيتقدمون بطلب إجاطة للتحقيق فورًا مع القائم بالتدريب.



وتابعت "ثابت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور": "أنا في غاية الحزن والأسى عن هذا الحادث الأليم"، متقدمة بـ خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، معلقة: "أدين بشدة القائم على هذا التدريب".



وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "مفيش حاجة اسمها تدريب يمشي الساعة 3 بليل، الناس منامتش طول الليل"، مؤكدة أن مبدأ التدريب خاطئ، ويدل على تدريب الأوامر بشكل أعمى.

