Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا uefa champions league

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:24 ص
Advertisements
دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
محمد الدمتناوي
Advertisements
يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عودة منافسات دوري أبطال أوروبا من جديد، لذلك نعرض لكم في السطور التالية مواعيد مباريات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتشهد مباريات دور الستة عشر مباريات قوية أبرزها، مباراة فريق ليفربول والمحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، أمام فريق أتلتيكو مدريد، وكذلك مباراة قوية تجمع بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا
جولة الذهاب
أتلتيكو مدريد × ليفربول، تقام المباراة يوم 18/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان، تقام المباراة يوم 18/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

أتلانتا × فالنسيا، تقام المباراة يوم 19/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

توتنهام × ليبزيج، تقام المباراة يوم 19/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

تشيلسي × بايرن ميونخ، تقام المباراة يوم 25/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

نابولي× برشلونة، تقام المباراة يوم 25/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

أولمبيك ليون × يوفنتوس، تقام المباراة يوم 26/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

ريال مدريد × مانشستر سيتي، تقام المباراة يوم 26/2، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

جولة الإياب
ليبزيج × توتنهام، تقام المباراة يوم 10/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

فالنسيا × أتلانتا، تقام المباراة يوم 10/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

ياريس سان جيرمان × بوروسيا دورتموند، تقام المباراة يوم 11/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

ليفربول × أتلتيكو مدريد، تقام المباراة يوم 11/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

مانشستر سيتي × ريال مدريد، تقام المباراة يوم 17/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

يوفنتوس × أولمبيك ليون، تقام المباراة يوم 17/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

برشلونة × نابولي، تقام المباراة يوم 18/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.

بايرن ميونخ × تشيلسي، تقام المباراة يوم 18/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عسر بتوقيت الإمارات.
Advertisements

أخبار تهمك

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 8 ساعات

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

7 مواجهات نارية في الجولة المقبلة من الدوري المصري

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 12 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 6 ساعات

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. تفاصيل عرص الاتقاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 4 ساعات

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ ساعتين و 22 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

10:54 م

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

09:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status