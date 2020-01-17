Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. شاب ثلاثيني يدعي أنه ابن نجمة شهيرة بالتلقيح الصناعي

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

فاجأ شاب هندي 32 عامًا يدعى سانغيث، جمهور نجمة بوليوود آشواريا راي باتشان، بأنه ابنها، معبرًا خلال الفيديو عن أمنيته بالتواصل معها والتعرف إليها عن قرب.

المقطع تم تصويره في عام 2018، ولكنه انتشر خلال الأيام الماضية بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الشاب في الفيديو أنه ابن النجمة آشواريا راي وأنه ولد بمساعدة عملية تلقيح صناعي في لندن عام 1988.

وأضاف الشاب الهندي أن والدي آشواريا راي قد قدموا له الرعاية الكاملة حتى أتم العامين من عمره، ليأتي فيما بعد والده الحقيقي ويأخذه للعيش معه حيث يقيم في إحدى المناطق في الهند.

وحتى هذه اللحظة وعلى الرغم من أن الفيديو الذي انتشر للشاب الهندي أثار الكثير من الجدل بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أن الممثلة الهندية آشواريا راي باتشان لم تخرج بأي بيان رسمي سواء بالنفي أو بالتأكيد على القصة التي تم تناقلها عن ابنها صاحب الـ32 عامًا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فن بوليوود ايشواريا راي الفجر الفني

أخبار تهمك

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 12 ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

7 مواجهات نارية في الجولة المقبلة من الدوري المصري

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 5 ساعات

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 16 ساعة

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تفاصيل عرص الاتقاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كشف غموض عثور أهالي دشنا على جثمان شاب ثلاثيني ملقاة بجوار كوبري

بالفيديو.. الموت ينتظر شاب بريطاني في حال تعرضه للشمس!

التدخل السريع بـ"التضامن" ينقل شاب ثلاثيني من الشارع لإحدى دور الرعاية

التضامن: فريق التدخل السريع ينقل شاب "غمرة" إلي دار إيواء

مفاجأة كارثية.. طليقة فنان شهير تتمنى له الموت (فيديو)

بعد نجاح الجزء الأول.. رانفير سينج يعلن عن جزء ثاني لفيلم Gully Boy

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

10:54 م

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

09:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status