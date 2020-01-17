وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

كشف الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، أنه لم يكن متحمس للعمل مع المشير حسين طنطاوي عندما تولى منصب الوزير في فترة الحكم العسكري، حيث كانت خلفيته عن المشير أنه كان وزيرا للدفاع لمدة 20 عام في عهد الرئيس الأسبق مبارك.



وأشار "عبدالخالق"، خلال لقاء خاص برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه كان يتعامل في البداية بقدر كبير من الحذر بسبب رأيه الشخصي، ولكن مع مرور الوقت تيقن أن المشير طنطاوي رجل محترم، "قلبه على البلد"، ويؤدي واجبه بضمير.



وأضاف وزير التموين الأسبق، أنه لجأ إلى المشير طنطاوي في أزمة الخبز في الصعيد بسبب توقف المطاحن عن العمل لنقص الدقيق، لافتا إلىأن طنطاوي تدخل بنفسه في الأمر وأمن نقل الدقيق إلى محافظات الصعيد، وعادت المطاحن للعمل، معقبا: "المشير جنب البلاد حدوث ثورة جياع بسبب نقص الخبز".

