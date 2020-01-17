خبير بترولي: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للغاز

قال المهندس جورج عياد، الخبير البترولي، إن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للغاز، موضحًا أن مصر من أكبر الموردين أو البلاد المنتجة للغاز في البحر المتوسط.



وأضاف "عياد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC" مساء الخميس، أن مصر بلد متحكمة فيما يسمى بالغاز الموجود في الشرق، موضحًا أن مصر تأخذ الغاز الموجود من إسرائيل وتقوم بإسالته وبيعه، وتحصل على ثمن تجارته، وتعطي لإسرائيل فرق الثمن.



وأشار الخبير البترولي، إلى أن مصر لديها أكبر احتياطي للغاز، مؤكدًا أن مصر أكبر مخزون استراتيجي موجود في البحر المتوسط للغاز.

