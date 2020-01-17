Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير بترولي: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للغاز

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:47 ص
Advertisements
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
Advertisements
قال المهندس جورج عياد، الخبير البترولي، إن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للغاز، موضحًا أن مصر من أكبر الموردين أو البلاد المنتجة للغاز في البحر المتوسط.

وأضاف "عياد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC" مساء الخميس، أن مصر بلد متحكمة فيما يسمى بالغاز الموجود في الشرق، موضحًا أن مصر تأخذ الغاز الموجود من إسرائيل وتقوم بإسالته وبيعه، وتحصل على ثمن تجارته، وتعطي لإسرائيل فرق الثمن.

وأشار الخبير البترولي، إلى أن مصر لديها أكبر احتياطي للغاز، مؤكدًا أن مصر أكبر مخزون استراتيجي موجود في البحر المتوسط للغاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر بترول الغاز

أخبار تهمك

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 12 ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 6 ساعات

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تفاصيل عرص الاتقاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 6 ساعات

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 4 ساعات

7 مواجهات نارية في الجولة المقبلة من الدوري المصري

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

"القليوبي": احتياطيات منطقة البحر المتوسط من الغاز الثانية عالميا (فيديو)

خبير بترول: مصر أصبحت بديل رئيسي لتصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية

تفاصيل إتفاق مصرى أمريكى لتنفيذ خط الغاز مع قبرص.. والقضاء على طموح "اردوغان" بمنطقة شرق المتوسط

أستاذ هندسة بترول: مصر تعمل على زيادة إنتاج المواد البترولية من الآبار

خبير بترولي: مصر لديها أكبر اكتشافات غازية في شرق المتوسط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

10:54 م

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

09:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status