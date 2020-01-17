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أنغام تسافر إلى السعودية لإحياء حفلها الغنائي المرتقب

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:39 ص
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بوابة الفجر
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سافرت الفنانة أنغام، إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل غنائي مرتقب حفلات "ليالي القصيم". 

ومن المقرر أن تقدم الفنانة باقة من أجمل أغنياتها الشهيرة التي تلاقى تفاعلًا من الجمهور.

يذكر أن أنغام، نعت الفنانة أنغام الفنانة الراحلة ماجدة بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت الفنانة انغام صورة الفنانة الراحلة ماجدة، وعلقت على الصورة قائلاً :"أجمل نجمات مصر وأكثرهم تميزا أحببتها كثيراً وعشقت أفلامها وأدائها الغير عادي وداعاً ماجدة الله يرحمها ويسكنه فسيح جناته" .

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الكلمات المفتاحية

موسيقى منوعات غنائي حفل انغام

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