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عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:26 ص
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بوابة الفجر
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أفادت أنباء متداولة أن أسرة القتيل السوري محمد موسى، الشهير بقتيل واقعة قتيل نانسي عجرم، طالبت الفنانة وزوجها الدكتور فادي الهاشم بدفع مبلغ نصف مليون دولار تعويضاً جراء الحادث.

وأكدت مصادر صحفية، أن الفنانة وزوجها لن يفاوضا أسرة المجني عليه على مبالغ مالية.

وجاء في التفاصيل، أن بعض المقربين من عائلة القتيل للحصول على تعويض يصل إلى نصف مليون دولار.

ومؤخرًا جرى تطور قضائي جديد، لافت في ملف حادثة اقتحام  نانسي عجرم، ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الدكتور فادي الهاشم، الأربعاء، بتهمة القتل قصدا في حالة دفاع مشروع عن النفس، بموجب المادة 547 التي تتراوح عقوبتها ما بين 15 سنة إلى 20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابا تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعا عن النفس.

وفي اتصال بمصدر قضائي مطلع على الملف، أوضح للعربية.نت أن الادعاء معطوف على المادة 229 التي تُسقط التهمة بسبب الدفاع المشروع عن النفس.

وأضاف أنه لا مسؤولية في حال الدفاع عن النفس، أما إذا حصل تجاوز في الدفاع عن النفس، فهناك مسؤولية لكن لا عقاب بالحبس.




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الكلمات المفتاحية

نانسي عجرم منوعات قتيل فيلا نانسي عجرم دراما

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