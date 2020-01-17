Advertisements
Advertisements
Advertisements

70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:53 ص
Advertisements
متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون
حسام زيدان
Advertisements
افتتح الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، معرض "اثنين اثنين" للفنانين التشكيليين جرجس يوسف، وابنه مينا جرجس وذلك بمتحف جاير أندرسون.

وشهد الافتتاح مرفت عزت، مدير عام المتحف، والدكتور محمد اسحاق، عميد كلية التربية الفنية الأسبق، والفنان التشكيلي أسامة ناشد، والمخرج المسرحي سعيد حجاج.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، إن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للمتحف فمهمة المتحف ليست العرض الأثري وفقط، وإنما التواصل مع مختلف فئات المجتمع أحد أهم أهدافه.

وأشارت "عزت" إلى أن معرض اليوم تحت عنوان "اثنين اثنين" يعرض لما يقرب من 20 عمل فني لاثنين من الفنانيين التشكيليين أب وابنه، حيث قدم الابن وهو مينا جورج عدد من اللوحات الزيتية، فيما قدم الأب جرجس يوسف عدد من اللوحات بطريقة الرسم بالرصاص وهي لحيوانات خرافية.

وألتقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية عدد من الصور التي سجلت هذا الحدث، وضمنها صور للوحات الفنانيين التشكيليين والتي حازت على إعجاب الجميع.

ومتحف جاير أندرسن يتكون من منزلين الأول من إنشاء المعلم عبد القادر الحداد سنة 1540م (947 هجري) وهو المعروف باسم بيت آمنة بنت سالم، ونسب إليها البيت حيث إنها آخر من امتلكته ويقال أنها من أسرة أصحاب المنزل الثاني.

والبيت الثاني بناه أحد أعيان القاهرة وهو محمد بن الحاج سالم بن جلمام سنة 1631م وتعاقبت الأسر الثرية على سكنه حتى سكنته سيدة من جزيرة كريت فعرف منذ ذلك الحين ببيت الكريتلية، والمنزلان يرجعان إلى العصر العثماني خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، وقامت لجنة حفظ الآثار العربية بترميم المنزلين وربطهما بقنطرة سباط.

وساءت حالتهما على مر السنين وكادا أن يتم هدمهما أثناء مشروع التوسع حول جامع أحمد ابن طولون في ثلاثينيات القرن الماضي (1930-1935م، وقامت لجنة حفظ الأثار العربية بترميمهما وإصلاحهما ليصبحا من أبدع الأمثلة القائمة على طراز العمارة في العصر العثماني، وفي عام 1935م تقدم الميجور جاير أندرسون الذي كان من الضباط الإنجليز في مصر، بطلب إلى لجنة حفظ الآثار العربية بأن يسكن في البيتين وأن يقوم بتأثيثهما على الطراز الإسلامي العربي ويعرض فيهما مجموعته الأثرية من مقتنيات أثرية إسلامية وحتى فرعونية وآسيوية على أن يصبح هذا الأثاث ومجموعتة من الآثار ملكًا للشعب المصري بعد وفاتة أو حين يغادر مصر نهائيًا فوافقت اللجنة.

وبالفعل لم يدخر جهدًا في تنظيمهما ولم يبخل بإنفاق المال على شراء الأثاث والتحف من البيوت الأثرية ومن أسواق العاديات في مصر وغيرها من القطع الفنية التي تنتمي للعصور الإسلامية، منها صناعات عربية، ومن الصين، وفارس، والقوقاز، ومن آسيا الصغرى والشرق الاقصي، وهذا علوة على بعض التحف من أوروبا، وما أن توفي أندرسون حتي نفذت الوصية وآل البيتان وما فيهما إلى مصلحة الآثار العربية التي جعلت منها متحفًا باسم جاير أندرسون.
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
70 صورة من افتتاح معرض "اثنين اثنين" بمتحف جاير أندرسون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معرض فني جاير اندرسون الكريتلية السياحة والاثار اثنين اثنين

أخبار تهمك

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 20 ساعة

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 8 ساعات

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تفاصيل عرص الاتقاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تكشف طقس اليوم الجمعة.. وتحذر من الضباب

منذ ساعة و 11 دقيقة

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

منذ حوالي 8 ساعات

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

معرض "آسيا في رحاب الكريتلية" في متحف جاير أندرسن الاثنين القادم

معرض لفن الموزاييك بمتحف جاير أندرسن احتفالًا بيوم التراث العالمي

افتتاح معرض "موزاييك 2" بمتحف جاير أندرسن

افتتاح معرض "آسيا في رحاب الكريتلية" بمتحف جاير أندرسن

بطريقة برايل.. بطاقات شرح أثرية في متحف جاير آندرسون

احتفالية بمناسبة ختام النشاط الصيفي بمتحف جاير أندرسون بيت الكريتلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

03:48 ص

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

02:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status