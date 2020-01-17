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محطة عدلي منصور.. تجسيد النقل متعدد الوسائط (فيديو)
الجمعة 17/يناير/2020 - 03:36 ص
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كرستينا عياد
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تهتم
وزارة النقل بتفعيل دور النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو من القاهرة إلى
المدن الجديدة، في محاولة منها لاستيعاب حالة الازدحام والتكدس المروري، لذلك
تتوسع في مشروعات البنية التحتية خاصة المتعلقة بالقطارات العاملة بالجر الكهربائي
مثل مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار المكهرب.
وقامت
النقل بتجهيز خطة متكاملة لمحطة عدلي منصور، نظرا لما فرضه موقعها كحلقة وصل بين
الخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب ( السلام/ العاصمة الإدارية /العاشر من
رمضان ).
وفيما
يلي تعرض الفجر أهم الملامح المميزة لمحطة عدلي منصور:
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