Advertisements
Advertisements
Advertisements

محطة عدلي منصور.. تجسيد النقل متعدد الوسائط (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:36 ص
Advertisements
محطة عدلي منصور
محطة عدلي منصور
كرستينا عياد
Advertisements

تهتم وزارة النقل بتفعيل دور النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو من القاهرة إلى المدن الجديدة، في محاولة منها لاستيعاب حالة الازدحام والتكدس المروري، لذلك تتوسع في مشروعات البنية التحتية خاصة المتعلقة بالقطارات العاملة بالجر الكهربائي مثل مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار المكهرب.

وقامت النقل بتجهيز خطة متكاملة لمحطة عدلي منصور، نظرا لما فرضه موقعها كحلقة وصل بين الخط الثالث للمترو ومشروع القطار المكهرب ( السلام/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان ).

وفيما يلي تعرض الفجر أهم الملامح المميزة لمحطة عدلي منصور:



Advertisements

الكلمات المفتاحية

محطة عدلي منصور العاصمة الإدارية أخبار

أخبار تهمك

7 مواجهات نارية في الجولة المقبلة من الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 9 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تفاصيل عرص الاتقاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 17 ساعة

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 14 ساعة

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 7 ساعات

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزير النقل يطالب بالتنفيذ الفوري لمشروع القطار المكهرب السلام-العاصمة الإدارية-العاشر من رمضان

يخدم المدن الجديدة.. 14 معلومة عن مشروع القطار المكهرب

وزير النقل يتفقد الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب (صور)

"يربط بين 14 محطة سطحية".. أبرز 11 معلومة عن القطار المكهرب

مشروع "القطار المكهرب" في 10 نقاط

"النقل" تشارك في مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

09:24 م

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

10:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status