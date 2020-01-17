أسعار الدولار اليوم الجمعة 17-1-2020.. وخسائر أسبوعية بالعملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم:
حققت أسعار الدولار خسائر أسبوعية غير مسبوقة منذ أكثر من عامين، ليهبط سعر العملة الأمريكية بنحو 15 قرش في أسبوع وتظل أدني من مستوي الـ 16 جنيه في سعر البيع والشراء بكل البنوك المصرية، وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة.
أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة:
قالت وكالة "بلومبرج"، أن ارتفاع الجنيه المصري، الذي كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية في العام الماضي، والتي سجلت عائدا جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
بدوره، قال ألان سانديب رئيس قسم البحوث في شركة "نعيم للسمسرة" بالقاهرة إن أحد الأمور الرئيسية التي يجب النظر إليها في المستقبل سيكون التزامات الديون الخارجية لمصر، وقال "إنه من المرجح أن يتم تجديد ودائع دول الخليج أو تمديد آجالها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
وتابع سانديب: "إذا كان هذا سيحدث، فإنه من المرجح أن يرتفع الجنيه المصري أو يظل في حدود 15.75 مقابل الدولار".
وأشار إلى أن ارتفاع الجنيه المصري يعكس كذلك دخول المستثمرين للسوق للحصول على عائدات مرتفعة قبل خفض الفائدة المتوقع يوم الخميس، حيث ارتفعت طلبات الشراء لأذون الخزانة المصرية خلال آخر عطاءين لتصل إلى حوالي 85 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) في عطاء يوم الخميس الماضي وحده.
ونوهت "بلومبرج" إلى أن عمليات التيسير النقدي لا تؤثر سلباً بشكل كبير في معدل تدفقات المستثمرين في السندات الحكومية.
ويتوقع قطاع البحوث ببنك "سوسيتيه جنرال" ارتفاع الجنيه بنسبة 3.7% ليسجل نحو 15.35 جنيه مقابل الدولار وذلك بحلول نهاية العام الجاري.
أسعار الدولار في البنوك المصرية:
|
البنك
|
سعر شراء الدولار
|
سعر بيع الدولار
|
سعر الدولار في البنك
المركزي
|
15.7614
|
15.8847
|
سعر الدولار في البنك
الأهلي
|
15.80
|
15.90
|
سعر الدولار في بنك مصر
|
15.80
|
15.90
|
سعر الدولار في بنك
القاهرة
|
15.80
|
15.90
|
سعر الدولار في بنك
قناة السويس
|
15.76
|
15.86
|
سعر الدولار في العربي
الأفريقي
|
15.77
|
15.87
|
سعر الدولار في بنك
بلوم
|
15.78
|
15.88
|
سعر الدولار في أبوظبي
الإسلامي
|
15.81
|
15.91
|
سعر الدولار في بنك SAIB
|
15.78
|
15.88
|
سعر الدولار في بنك مصر
إيران
|
15.78
|
15.88
|
سعر الدولار في بنك HSBC
|
15.77
|
15.87
|
سعر الدولار في المصرف
العربي
|
15.77
|
15.87
|
سعر الدولار في الكويت
الوطني
|
15.79
|
15.89
|
سعر الدولار في بنك عودة
|
15.78
|
15.88
|
سعر الدولار في بنك المشرق
|
15.78
|
15.88
|
سعر الدولار في بنك التعمير
والإسكان
|
15.76
|
15.86
|
سعر الدولار في البنك الاهلي
الكويتي
|
15.79
|
15.89
|
سعر الدولار في المصرف
المتحد
|
15.77
|
15.87
|
سعر الدولار في البنك المصري
الخليجي
|
15.77
|
15.87
|
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|
15.78
|
15.88
|
سعر الدولار في البنك التجاري
الدولي
|
15.77
|
15.87
سعر الدولار أمام سلة العملات:
ارتفع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1.1136 دولار
وصعد سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 110.13 ين.
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.3073 دولار.
واستقر سعر أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.9646 فرنك.
وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.09 بالمائة عند مستوى 97.316 بعد أن كان متراجعاً عند 97.085.