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نجل أحد الصيادين المفقودين بالغردقة: نأمل عودة أهالينا أحياء (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:45 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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قال أحمد عدلى أحمد، نجل الريس عدلي أحد الصيادين المفقودين على متن "إسبيد" الغردقة، إن المركب به زوادة من الماء والبنزين وسبل المعيشة ما يكفيهم، كما أن "الإسبيد" به غرفة تتسع لأكثر من فرد، وكل من عليه أهل خبرة فى البحر، مستشهدا بأحد الوقائع بمدينة القصير منذ عامين تقريبًا بعد فقدان أحد الصيادين، وتم العثور عليهم بعد ما يقرب من شهر، مناشدًا جميع الجهات المختصة بذل أقصى جهودهم في عمليات البحث عن ذويهم لعودة الحياة مرة أخرى لتلك الأسر.
واستكمل نجل الريس عدلى، في حوار مع "الفجر"، قائلا: أربع أسر لم تتذوق طعم النوم منذ فقدان ذويهم، يحيطهم الأمل من جميع الجهات فى العثور عليهم أحياء، مقدما الشكر لجميع الجهات المختصة وأهالي الغردقة الذين ظهر معدنهم الأصيل وقت الشدة.

ومن كثرة البكاء اختتم نجل الريس عدلي حديثه والدموع تنهمر من عينيه حسرةً على والده ومن معه متضرعا إلى الله أن يردهم إليهم سالمين.

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والأجهزة الأمنية بالمحافظة، تلقت بلاغًا بفيد باختفاء "إسبيد" خرج في رحلة صيد بحرية مطلع الشهر الجاري، ولم يتم العثور على أحد من البحارة أو المركب حتى الآن.

وكان المركب يقل على متنه 4 بحارة من مدينة الغردقة، وعقب خروجهم في رحلة صيد لم يعودوا حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة الجهات المختصة للبحث عن المركب ومن عليه، وتم التنسيق بين الأجهزة لتبداء عمليات البحث عن المفقودين.
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الكلمات المفتاحية

مفقودين بالغردقة صيادين الغردقة

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