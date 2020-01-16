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7. 5 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية في أسبوع

الخميس 16/يناير/2020 - 11:18 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي
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ارتفعت البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الحالي ليسجل رأسمال السوقي 7. 701 مليار جنيه، مقابل 696 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بزيادة تقدر بنحو  7. 5 مليار جنيه بارتفاع بلغ نسبته 0.82%.

وأغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 13.824.16 نقطة, مسجلاً ارتفاعًا بنحو 0.69 %، وصعد مؤشر إيجى إكس 70 بنحو 2.56% ليغلق عند 535.82  نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 1.44 % ليغلق عند 1.967.29  نقطة.

وسجل مؤشر "capped EGX30" ارتفاعا بنحو 0.55 % ليغلق عند 15.987.96  نقطة،  سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2.02% ليغلق عند 1.390.77 نقطة. 

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع  12.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.059 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

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