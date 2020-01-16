7. 5 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية في أسبوع

ارتفعت البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الحالي ليسجل رأسمال السوقي 7. 701 مليار جنيه، مقابل 696 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بزيادة تقدر بنحو 7. 5 مليار جنيه بارتفاع بلغ نسبته 0.82%.

وأغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 13.824.16 نقطة, مسجلاً ارتفاعًا بنحو 0.69 %، وصعد مؤشر إيجى إكس 70 بنحو 2.56% ليغلق عند 535.82 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 1.44 % ليغلق عند 1.967.29 نقطة.





وسجل مؤشر "capped EGX30" ارتفاعا بنحو 0.55 % ليغلق عند 15.987.96 نقطة، سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2.02% ليغلق عند 1.390.77 نقطة.



