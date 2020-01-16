التعليم تصدر قرارا عاجلا بشأن فوضى تعيينات الوظائف القيادية (مستند)

أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، أمرا إداريا يحمل رقم ١ لعام ٢٠٢٠ تم إرساله لجميع المديريات التعليمية، أكد خلاله أنه تلاحظ قيام بعض المديريات والإدارات التعليمية بإصدار أوامر تكليف بشأن شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية ووظيفة مدير ووكيل مدرسة بالمخالفة لما ورد بأحكام القانون 155 لسنة 2007.



