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التعليم تصدر قرارا عاجلا بشأن فوضى تعيينات الوظائف القيادية (مستند)

الخميس 16/يناير/2020 - 11:12 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، أمرا إداريا يحمل رقم ١ لعام ٢٠٢٠ تم إرساله لجميع المديريات التعليمية، أكد خلاله أنه تلاحظ قيام بعض المديريات والإدارات التعليمية بإصدار أوامر تكليف بشأن شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية ووظيفة مدير ووكيل مدرسة بالمخالفة لما ورد بأحكام القانون 155 لسنة 2007.

وأكد حجازي في الأمر الإداري، على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 وتعديلاته، مشددا على ضرورة الالتزام بالإعلان عن مديري ووكلاء الإدارات التعليمية والموجهين ومديري ووكلاء المدارس خلال يوليو من كل عام على أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف.
التعليم تصدر قرارا عاجلا بشأن فوضى تعيينات الوظائف القيادية (مستند)
التعليم تصدر قرارا عاجلا بشأن فوضى تعيينات الوظائف القيادية (مستند)
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