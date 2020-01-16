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نشرة حوادث الفجر: تفاصيل حادث طبيبات المنيا وخلية الأناضول التركية

الخميس 16/يناير/2020 - 10:38 م
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حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيمان عبد العاطي
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

خدمات مرورية مكثفة تزامنا مع إغلاق شارع الهرم
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من الخدمات المرورية بمحيط شارع الهرم، تزامنا مع إغلاقه، حيث تم وضع العلامات الإرشادية والضوئية الدالة على وجود أعمال، كما تم تكثيف تواجد رجال المرور لسحب الكثافات المتوقعة، وتنظيم حركة السير ويأتي ذلك الإغلاق لاستكمال أعمال إنشاء مترو الأنفاق "الخط الرابع".

تفاصيل جديدة للتحقيقات حول الطبيبة التي فقدت جنينها بحادث المنيا
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات، في واقعة حادث "أطباء المنيا"، والذي أسفر عن مصرع 4 وإصابة 17 آخرين، وتبين أن حالة الدكتورة راعوث القس أشعياء مستقرة الآن.

قرار هام من النائب العام بشأن وكالة الأناضول التركية
أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.

إخلاء سبيل المتهمين بالخلية التركية بكفالة 10 آلاف جنيه
أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإخلاء سبيل 4 متهمين بخلية إخوانية بينها تركي في منطقة باب اللوق، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بتهمة التخطيط لتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية، واتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.
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طبيبات المنيا خلية حادث طبيبات المنيا الأناضول التركية أطباء المنيا

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