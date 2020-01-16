صفقة لفظها ريال مدريد.. مانشستر يونايتد ينهي اتفاقه مع خليفة كريستيانو رونالدو

بات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قاب قوسين من ضم النجم البرتغالي الدولي ولاعب نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي برونو فيرنانديز والذي تلقبه الجماهير بـ"كريستيانو رونالدو" في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت شبكة ESPN، أن إدارة مانشستر يونايتد اتفقت مع نادي سبورتينج لشبونة على قمية الصفقة، التي من المتوقع أن تتم في الأيام القليلة المقبلة.

كما أضافت التقارير أن مانشستر يونايتد اتفق على البنود الشخصية في عقد اللاعب، تميهداً للإتفاق على موعد الكشف الطبي في مانشستر.

وطلبت إدارة سبورتينج مبلغ 80 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، إلا أن الصفقة من المتوقع أن تُغلق عند مبلغ 60 مليون يورو، وفق التقارير.

وبحسب صحيفة أبولا البرتغالية، سيخوض فيرنانديز مباراة الديربي ضد بنفيكا غداً الجمعة، قبل التوجه لإنجلترا لتوقيع الكشف الطبي مع مانشستر.

وارتبط اليونايتد باللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الفريق عاد للتفاوض مع اللاعب مجدداً، في ظل إصابة الثنائي بول بوجبا وسكوت ماكتومناي.





وكان ريال مدريد قريبا من ضم برونو فيرنانديز في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إلا أن إدارة الملكي لم ترغب في حسم الصفقة.