Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ كفر الشيخ: مسلسل الوتد أعطى شهرة لقرة شباس عمير

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:59 ص
Advertisements
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إنفاق الدولة على الدلتا مثل انفاقها على الصعيد، منوها بأنه يركز في المحافظة على الصحة والتعليم بشكل أساسي خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالصحة والتعليم.

وعن قرية شباس عمير بالمحافظة، أشار "نور الدين"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن مسلسل الوتد أعطى شهرة لهذه القرية، معقبا: "أنا كمان عايز أروح أشوف قرية شباس عمير"، موضحا أن "شباس" تعني حصة، و"عمير" أحد الحكام القدماء.

وكشف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم رصف الطرق الداخلية بين القرى في شهر فبراير، وذلك بعد انتهاء موجة الطقس السيء، منوها بأن المدرسة والوحدة الصحية أول الأماكن التي يزورها خلال جولاته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قرية شباس اللواء جمال نور الدين أخبار

أخبار تهمك

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 20 ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تكشف طقس اليوم الجمعة.. وتحذر من الضباب

منذ ساعة و 11 دقيقة

خاص.. تفاصيل عرص الاتقاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

منذ حوالي 8 ساعات

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 17 ساعة

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 10 ساعات

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 11 ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ندب "بسطويسي" مديراً لجمعية "شباس عمير" الزراعية في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يحيل موظفين بمدرستين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

محافظ كفر الشيخ: 578 ألف جنيه مبيعات سيارات منافذ السلع التابعة لـ "الخدمة الوطنية"

محافظ كفر الشيخ يعتمد رصف عددًا من الطرق بنحو 14 مليون جنيه

تحرير 12 محضرا تموينيا للمخالفين فى كفر الشيخ

مواطن بكفر الشيخ يشتكي من التعليم.. والمحافظ يرد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

03:48 ص

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

02:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status