محافظ كفر الشيخ: مسلسل الوتد أعطى شهرة لقرة شباس عمير

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إنفاق الدولة على الدلتا مثل انفاقها على الصعيد، منوها بأنه يركز في المحافظة على الصحة والتعليم بشكل أساسي خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالصحة والتعليم.



وعن قرية شباس عمير بالمحافظة، أشار "نور الدين"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن مسلسل الوتد أعطى شهرة لهذه القرية، معقبا: "أنا كمان عايز أروح أشوف قرية شباس عمير"، موضحا أن "شباس" تعني حصة، و"عمير" أحد الحكام القدماء.



وكشف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم رصف الطرق الداخلية بين القرى في شهر فبراير، وذلك بعد انتهاء موجة الطقس السيء، منوها بأن المدرسة والوحدة الصحية أول الأماكن التي يزورها خلال جولاته.

