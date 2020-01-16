تامر أمين ناعيا الفنانة ماجدة: واحدة من أرق نجمات السينما



ورحلت الفنانة ماجدة الصباحي، اليوم الخميس، الموافق 16 يناير، عن عمر ناهز 89 عامًا، واسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، وبدأت حياتها الفنية في عمر 15 عامًا، من خلال فيلم "الناصح"، وتزوجت من الفنان الراحل إيهاب نافع، ولم يستمر زواجهما طويلًا بسبب اختلاف طريقة تفكير كل منهما.



كما أنها عملت في مجال الإنتاج، حيث أسست شركة أطلقت عليها اسم "أفلام ماجدة للإنتاج"، ومن أشهر الأفلام التي قامت بإنتاجها "جميلة بوحريد" و"هجرة الرسول".





نعى الإعلامي تامر أمين، الفنانة ماجدة الصباحي، قائلًا: "كانت قيمة كبيرة جدًا في الفن والسينما والإبداع المصري، وكانت واحدة من أجمل الوجوه في السينما المصرية على مدى الـ50 عامًا الماضية، واحدة من أرق نجمات السينما المصرية، كانت شخصيتها مسار اهتمام الصحافة العالمية".وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن "الصباحي" أثرت السينما بأعمال سينمائية، وستظل رمزًا وعلامة في السينما المصرية والعربية، لافتًا إلى أن "الصباحي" كانت نجمة مختلفة بشكل كامل عن كافة نجمات السينما المصرية سواء زبيدة ثروت أو سعاد حسني، معقبًا: "كانت مختلفة في الملاح، ومختلفة في ساحبة العين القططي، كانت بوجه ملائكي جميل".وأشار إلى أن "الصباحي" قامت بإنتاج فيلم "جميلة بوحريت"، التي وقفت في وجه الاستعمار الفرنسي الذي كان يحتل الجزائر، ومن خلال هذا الفيلم كشفت دور الفن في تخليد الشخصيات الوطنية.