خبير أمني: بيان القوى الوطنية الليبية وضع النقاط على الحروف

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تركيا لديها أطماع واضحة وظاهرة لكافة الدول في ليبيا، مشيرًا إلى أن أنقرة تحاول إعداد مؤامرة كبيرة في ليبيا، على غرار مؤامرتها في سوريا.



وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الخميس، أن القوى الوطنية وصفت أي شكل من أشكال التدخل التركي في طرابلس، بأنه استعمار وهذا رسالة لكافة الدول التي ستتواجد في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن أنقرة تريد التدخل في طرابلس لدعم الإخوان واختطاف ليبيا، كما فعلت في سوريا والعديد من الدول.



ولفت إلى أن القوى الوطنية الليبية، حددت الأزمة الليبية بأنه أمنية تتمثل في وجود مليشيات إرهابية مسلحة مدعومة من قبل أنقرة، مشيرًا إلى أن بيان القوى الوطنية الليبية ضد التدخلات التركية وضع النقاط على الحروف.

