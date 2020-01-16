وزير التموين الأسبق يكشف كيف جنب المشير طنطاوي البلاد ثورة جياع

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إنه عندما عين وزيرا في فترة المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، لم يكن متحمسا، حيث كانت خلفيته عن المشير أنه كان وزيرا للدفاع لمدة 20 عامًا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.



وأشار "عبدالخالق"، خلال لقاء خاص ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه كان يتعامل في البداية بقدر كبير من الحذر بسبب رأيه الشخصي، ولكن مع مرور الوقت تيقن أن المشير طنطاوي رجل محترم، قلبه على البلد، ويؤدي واجبه بضمير.



وأضاف وزير التموين الأسبق، أنه لجأ إلى المشير طنطاوي، في أزمة الخبر في الصعيد بسبب توقف المطاحن عن العمل لنقص الدقيق، منوها بأن طنطاوي تدخل بنفسه في الأمر وأمر بنقل الدقيق إلى محافظات الصعيد، وعادت المطاحن للعمل، معقبا: "المشير جنب البلاد حدوث ثورة جياع بسبب نقص الخبز".

