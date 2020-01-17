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رغم تحذيرات "الحبة القاتلة".. 8 حالات انتحار بالمنوفية خلال أسبوعين

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد الباهي
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لا زال شبح «حبة الغلة» يُطل برأسه المخيف مع بدايات عام 2020، ليحصد أرواح شباب وفتيات ضاعوا بضعفهم تحت وطأة حالتهم النفسية، ومع رعونة الجهات المختصة في منع تداول تلك الحبة (الصادر بحقها قرار بمنع التداول)، باتت متوفرة في محلات البقالة ومنافذ بيع المبيدات في مركز محافظة المنوفية التسعة، منذرة بسقوط وفيات جديدة.

"الفجر" حصلت على تقارير خاصة عن عدد حالات الانتحار باستخدام الحبة القاتلة في المحافظة خلال أسبوعين فقط، بداية من 1 يناير وحتى 15 يناير 2020، وبينت أن المحافظة شهدت 8 حالات انتحار، منهم 5 وفيات وحالتين تحسن وضعهم عقب تلقي العلاج.

الحالات كانت عبارة عن 5 فتيات و3 شباب، وتراوحت أعمارهم ما بين 15 إلى 36 سنة، وكشفت التقارير أنه وقعت حالة انتحار واحدة في كلٍ من مراكز (شبين الكوم، تلا، الباجور)، فيما شهد مركز منوف وفاة 2 أحدهما بقرية منشأة سلطان.

وكان مركز الشهداء هو الأكثر تعرضًا لوقائع الانتحار، إذ شهد وحدة ثلاثة حالات انتحار، وجاءت أسباب الانتحار جميعها بداعي «سوء الحالة النفسية».
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انتحار المنوفية أخبار

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