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حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)

الخميس 16/يناير/2020 - 09:33 م
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علي الحجار
علي الحجار
شيماء عطية - تصوير: بلال أحمد
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أقامت دار الأوبرا المصرية احتفالية لتكريم الفنان علي الحجار بمناسبة حصوله على جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب، في فئة الطرب العربي، وذلك مساء اليوم الخميس، على المسرح الكبير.

وشهدت الاحتفالية حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وحضور كامل العدد.

وعرض خلال الاحتفالية فيلم تسجيلي من انتاج دار الأوبرا المصرية، تضمن أبرز المحطات الفنية في مسيرة علي الحجار.

ومنحت "عبدالدايم" درع تكريمي للفنان علي الحجار، وصاحب التكريم زعاريد وتصفيق حار من جمهور الحجار.

وبعد التكريم، بدأ الحجار حفله الغنائي بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عاطف، وقدم العديد من أغنياته "انكسر جوانا شيء، لما الشتا يدق البيبان، عارفة، من غير ما تتكلمي، تجيش نعيش، وتتري مسألة مبدأ، وكناريا".


وكان علي الحجار حصل على جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب، في فئة الطرب العربي، والتي أقيمت نهاية العام الماضي في نادي الواحات بالعذيبة.
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
حضور كامل العدد في حفل تكريم علي الحجار بالأوبرا (صور)
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الكلمات المفتاحية

تكريم علي الحجار الوزيرة إيناس عبدالدايم

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