متحدث الصحة في مأزق.. جامل الوزيرة على دم الأطباء فأجبرته السوشيال ميديا للتراجع

وهم في طريقهم لحضور التدريب الإلزامي من وزارة الصحة في القاهرة، والذي أسفر عن وقوع 4 وفيات، وإصابة 17.



وتسبب الهاشتاج في موجة غضب عبر السوشيال ميديا لمجاملة المتحدث للوزيرة على حساب ضحايا الحادث، وهرع المتحدث بحذف الهاشتاج لتفادي موجة الغضب العارمة.







يأتي ذلك مجاملة الوزيرة عقب وقوع حادث طبيبات المنيا،