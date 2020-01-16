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متحدث الصحة في مأزق.. جامل الوزيرة على دم الأطباء فأجبرته السوشيال ميديا للتراجع

الخميس 16/يناير/2020 - 08:32 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل
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للمرة الأولى من نوعها أطلق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، هاشتاج بعنوان "ادعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة"، في نهاية بيان رسمي على صفحة وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تحمل اسم "الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان".

يأتي ذلك مجاملة الوزيرة عقب وقوع حادث طبيبات المنيا، وهم في طريقهم لحضور التدريب الإلزامي من وزارة الصحة في القاهرة، والذي أسفر عن وقوع 4 وفيات، وإصابة 17.

وتسبب الهاشتاج في موجة غضب عبر السوشيال ميديا لمجاملة المتحدث للوزيرة على حساب ضحايا الحادث، وهرع المتحدث بحذف الهاشتاج لتفادي موجة الغضب العارمة.


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