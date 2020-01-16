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مصطفى بكري: "قادر 2020" رسالة لكل من يفكر العبث بأمن مصر

الخميس 16/يناير/2020 - 08:16 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مناورة "قادر 2020" رسالة لكل من يفكر بالعبث في الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أنه شعر بالفخر والعظمة أثناء حضوره افتتاح قاعدة برنيس العسكرية.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مصر تسعى لتضميد جراح الماضي، وبناء دولة حديثة، لكي تكون قادرة على سحق من تهول له نفسه بالمساس بأمن مصر، أو أمن الأمة العربية

وأضاف أن الشعب المصري لا بد أن يكون لديه أمل في المستقبل، خاصة مع ارتفاع الجنيه أمام الدولار، معقبًا: "أوعوا تسمعوا الأصوات الكذابة التي تأتي من الخارج".
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