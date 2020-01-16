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خبير بترولي يكشف أهمية انطلاق منتدى غاز المتوسط بالقاهرة

الخميس 16/يناير/2020 - 08:09 م
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منتدى غاز شرق المتوسط
منتدى غاز شرق المتوسط
أمنية فوزي
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كشف الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، عن أهمية انطلاق منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة بمشاركة قبرص واليونان وفلسطين والأردن وإسرائيل وإيطاليا.

وأوضح "أبو العلا"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن أهمية المؤتمر تأتي في ظل أحداث سياسية تمر بها المنطقة، لافتًا إلى أن هناك بعض الإحتقان، وأن الإصرار على عقد هذا الاجتماع يؤكد على قوة هذا المنتدى، الذي يحظى باحترام المجتمع الدولي.

أضاف أن طلب فرنسا رسميًا الانضمام لعضوية المنتدى يعطي ثقل سياسي واقتصادي لهذا المنتدى، وأن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يحرصا على عدم التغيب عن تلك الاجتماعات؛ لأن هذه المنطقة أصبحت مكانًا لتوفير الطاقة لدول أوروبا.
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الكلمات المفتاحية

وزارة البترول منتدي غاز شرق المتوسط تصدير الغاز

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