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رؤوف عبدالعزيز: "سيف الله" عودة للدراما الدينية..ولهذا السبب وافقت على إخراجه

الخميس 16/يناير/2020 - 09:31 م
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بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر
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*مسلسل "سيف الله" كان حلم بالنسبة لي.

*"سيف الله" عودة للدراما الدينية.

*لابد من استغلال كل فنان موجود بيننا.

*تجربة "قمر هادي" أثرت بداخلي بشكل كبير.

*هاني سلامة نجم محبوب ومحترم.

*حرصت على الاستعانة بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة فى مسلسل"قمر هادئ" لتوصيل رسالة معينة للمجتمع.

مخرج موهوب استطاع أن يدخل عالم الإخراج ويبدع فيه، وفى كل عمل يضع بصمته المميزة، يخوض الآن تجربة جديدة ومختلفة من خلال مسلسل "سيف الله"مع الفنان عمرو يوسف.

كان لـ"الفجر الفني" حوار خاص مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، الذي تحدث عن الدوافع التي جعلته يوافق على إخراج "سيف الله"، وعن كيفية اختياره لنجوم العمل، تجربته في مسلسل "قمر هادئ" مع هاني سلامة.

وإلى نص الحوار:

نهنئك على مشاركتك في مسلسل "سيف الله" ..هل بدأت تصوير في هذا العمل؟

بدأنا تصوير من عشرة أيام ومازالنا فى مرحلة التصوير الآن، وأتمني هذه التجربة أن تظهر مشرفة وتنال إعجاب الجمهور.


وما الدوافع التي جعلتك توافق على إخراج "سيف الله"؟

العمل كان بالنسبة لي حلم كبير بالإضافة إلى حلم لكل مسلم، ونحن مشتاقين لهذه الأعمال الدرامية التي غابت عن الدراما المصرية، وأتذكر من خمس سنين وأنا أحلم بعمل درامي تاريخي وكذلك المنتج تامر مرسي وبالتحديد شخصية خالد بن الوليد، ولكن لظروف كنا نؤجل العمل، وعندما جاءت الفرصة لم نتردد أبدا في خوض هذه التجربة.



وكيف تم اختيار شخصيات العمل؟

نحن بدأنا من نقطة البداية وهى مذاكرة المشروع ووضع التصور الفني فى كيفية إخراج العمل، وأنا كنت متأثر جدا بكتاب العقاد وبشخصية العبقري خالد بن الوليد، وبعد مذاكرة طويلة للمشروع، بدأنا نضع التصورات للشخصيات وبناءا على ذلك تم اختيار الممثلين.

وما تعليقك على عودة يوسف شعبان إلى التمثيل مرة أخرى من خلال "سيف الله"؟

يوسف شعبان إضافة للعمل، وإضافة بشكل عام للدراما المصرية، ولابد من استغلال هذه النجوم الكبيرة قبل فقدناها، وهذه دعوة لاستغلال كل فنان موجود بيننا حتى نستفيد منه على المستوي الفني، والجمهور يستمتع بالنجم المحبب له، بالإضافة إلى الفنان حتى يشعر بوجوده وهو يمارس مهنته المحببة.


وكيف ترى مسلسل "سيف الله"؟

هو عودة للدراما الدينية ونتمني أن تكون عودة مشرفة ومحترمة، ويكفينا شرف التجربة والمحاولة.


أخر عمل درامي قدمته مسلسل "قمر هادي"..كيف كانت تجربتك في هذا العمل؟

التجربة كانت جميلة جدا وممتعة وأنا أحب هذا العمل، وهو أثر بداخلي بشكل كبير، وكواليس العمل كانت فى منتهي الجمال والتعاون، والفنان هاني سلامة على المستوي الشخصي إنسان محبوب ومحترم، وعلى المستوي الفني نجم موهوب وملتزم ويركز فى عمله بشكل كبير.


استعنت في "قمر هادي" بممثل من ذوي الاحتياجات الخاصة ..هل كان لديك تخوف من هذه التجربة؟

كان فيه تخوف كبير من كل صناع العمل، لأن التمثيل يحتاج إلى التزام ومذاكرة كثيرة، وخوض تجربة مثل هذه تعتبر حركة جريئة منى، ولكن الممثل محمد عزمي زال كل هذه التخوفات بعد أول يوم تصوير فهو شخص مجتهد وملتزم.


ولماذا حرصت على الاستعانة بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة؟


كنت حابب الشخص الذي يقدم هذه الشخصية يكون هو طبيعي من المجتمع وليس ممثل يلعب هذه الشخصية، بالإضافة إلى رسالة للمجتمع لتقبل هذه الفئة فى المجتمع وتقبل أحلامها واحترام مشاعرها، فالرسالة فى المسلسل تحمل هذه الفكرة، لذلك طبقتها على نفسي قبل توصيلها للجمهور.
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الكلمات المفتاحية

سيف الله رؤوف عبدالعزيز

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