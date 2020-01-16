رؤوف عبدالعزيز: "سيف الله" عودة للدراما الدينية..ولهذا السبب وافقت على إخراجه

*مسلسل "سيف الله" كان حلم بالنسبة لي.





*"سيف الله" عودة للدراما الدينية.

*لابد من استغلال كل فنان موجود بيننا.

*تجربة "قمر هادي" أثرت بداخلي بشكل كبير.

*هاني سلامة نجم محبوب ومحترم.

*حرصت على الاستعانة بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة فى مسلسل"قمر هادئ" لتوصيل رسالة معينة للمجتمع.





ـ"الفجر الفني"

نهنئك على مشاركتك في مسلسل "سيف الله" ..هل بدأت تصوير في هذا العمل؟



وما الدوافع التي جعلتك توافق على إخراج "سيف الله"؟



وكيف تم اختيار شخصيات العمل؟



وما تعليقك على عودة يوسف شعبان إلى التمثيل مرة أخرى من خلال "سيف الله"؟



وكيف ترى مسلسل "سيف الله"؟



أخر عمل درامي قدمته مسلسل "قمر هادي"..كيف كانت تجربتك في هذا العمل؟



استعنت في "قمر هادي" بممثل من ذوي الاحتياجات الخاصة ..هل كان لديك تخوف من هذه التجربة؟



ولماذا حرصت على الاستعانة بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة؟



مخرج موهوب استطاع أن يدخل عالم الإخراج ويبدع فيه، وفى كل عمل يضع بصمته المميزة، يخوض الآن تجربة جديدة ومختلفة من خلال مسلسل "سيف الله"مع الفنان عمرو يوسف.كان لحوار خاص مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، الذي تحدث عن الدوافع التي جعلته يوافق على إخراج "سيف الله"، وعن كيفية اختياره لنجوم العمل، تجربته في مسلسل "قمر هادئ" مع هاني سلامة.وإلى نص الحوار:بدأنا تصوير من عشرة أيام ومازالنا فى مرحلة التصوير الآن، وأتمني هذه التجربة أن تظهر مشرفة وتنال إعجاب الجمهور.العمل كان بالنسبة لي حلم كبير بالإضافة إلى حلم لكل مسلم، ونحن مشتاقين لهذه الأعمال الدرامية التي غابت عن الدراما المصرية، وأتذكر من خمس سنين وأنا أحلم بعمل درامي تاريخي وكذلك المنتج تامر مرسي وبالتحديد شخصية خالد بن الوليد، ولكن لظروف كنا نؤجل العمل، وعندما جاءت الفرصة لم نتردد أبدا في خوض هذه التجربة.نحن بدأنا من نقطة البداية وهى مذاكرة المشروع ووضع التصور الفني فى كيفية إخراج العمل، وأنا كنت متأثر جدا بكتاب العقاد وبشخصية العبقري خالد بن الوليد، وبعد مذاكرة طويلة للمشروع، بدأنا نضع التصورات للشخصيات وبناءا على ذلك تم اختيار الممثلين.يوسف شعبان إضافة للعمل، وإضافة بشكل عام للدراما المصرية، ولابد من استغلال هذه النجوم الكبيرة قبل فقدناها، وهذه دعوة لاستغلال كل فنان موجود بيننا حتى نستفيد منه على المستوي الفني، والجمهور يستمتع بالنجم المحبب له، بالإضافة إلى الفنان حتى يشعر بوجوده وهو يمارس مهنته المحببة.هو عودة للدراما الدينية ونتمني أن تكون عودة مشرفة ومحترمة، ويكفينا شرف التجربة والمحاولة.التجربة كانت جميلة جدا وممتعة وأنا أحب هذا العمل، وهو أثر بداخلي بشكل كبير، وكواليس العمل كانت فى منتهي الجمال والتعاون، والفنان هاني سلامة على المستوي الشخصي إنسان محبوب ومحترم، وعلى المستوي الفني نجم موهوب وملتزم ويركز فى عمله بشكل كبير.كان فيه تخوف كبير من كل صناع العمل، لأن التمثيل يحتاج إلى التزام ومذاكرة كثيرة، وخوض تجربة مثل هذه تعتبر حركة جريئة منى، ولكن الممثل محمد عزمي زال كل هذه التخوفات بعد أول يوم تصوير فهو شخص مجتهد وملتزم.كنت حابب الشخص الذي يقدم هذه الشخصية يكون هو طبيعي من المجتمع وليس ممثل يلعب هذه الشخصية، بالإضافة إلى رسالة للمجتمع لتقبل هذه الفئة فى المجتمع وتقبل أحلامها واحترام مشاعرها، فالرسالة فى المسلسل تحمل هذه الفكرة، لذلك طبقتها على نفسي قبل توصيلها للجمهور.