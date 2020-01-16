البورصة الأمريكية تحافظ على المستويات القياسية بالمستهل





حافظت البورصة الأمريكية على تسجيل المستويات القياسية الجديدة المرتفع بمستهل التعاملات اليوم الخميس، مع استمرار موسم إعلان نتائج أعمال الشركات.





وصعد سهم "مورجان ستانلي " بنحو 7 بالمائة بعد أن تمكن من تجاوز توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات خلال الربع الأخير من العام الماضي ، وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بعكس التوقعات.





وارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية بنحو 0.5 بالمائة ليسجل مؤشر "داو جونز" الصناعي 29173.4 نقطة، ومؤشر "ستاندرد آند بورز" 3304 نقطة، ومؤشر "ناسداك" 9309.7 نقطة.





واستقر مؤشر الدولار الرئيسي عند مستوي 97.215.