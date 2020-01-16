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رونالدينيو يفاجئ ميسي بتصريح مثير

الخميس 16/يناير/2020 - 06:28 م
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بوابة الفجر
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فاجئ البرازيلي رونالدينيو لاعب فريق برشلونة السابق الأسطورة ليونيل ميسي قائد الفريق الحالي بتصريح من العيار الثقيل.


وقال رونالدينيو في تصريحاته اليوم: لدي الكثير من الذكريات الرائعة مع برشلونة, كنت أذهب إلى الملعب مع الآلاف من الناس ينتظروني هناك ، لا يزال فرانك ريكارد هو أفضل مدرب عملت معه, لقد جعل الأمور سهلة بالنسبة لنا وتحدث معنا بطريقة بسيطة


واضاف: أنا وميسي أصبحنا أصدقاء وبدأنا باللعب معاً وتعاوننا جيداً, لقد كان مختلف عن أي شخص آخر, تحدثنا مع ريكارد لنأتي إلى التدريبات سوياً, كنت محظوظاً بما يكفي لمنحه تمريرة الهدف الأول, من الرائع رؤية شخص في بدايته ثم تراه يحكم العالم


وتابع: ميسي علمني اللغة الاسبانية وأنا علمته البرتغالية, لكن مع الكرة فهمنا بعضنا البعض تماماً, ليو شخص هادئ ولا يضع نفسه في مشاكل ويبقى مع عائلته والمقربين منه وهذا شيء أحبه فيه

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