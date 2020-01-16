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بشرى سارة في الزمالك قبل موقعة المصري

الخميس 16/يناير/2020 - 06:24 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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تسلم مسئولو نادي الزمالك جزء من المستحقات المالية المتأخرة خلال الأيام الماضية من جانب الشركة الراعية للنادي.

وجاءت المستحقات المالية المتأخرة لتساهم في انتعاشة مالية للنادي وحسم بعض الأمور المالية داخل النادي.

وفضل مسئولو الزمالك تخصيص جزء من المبلغ لبدء مشروع فرع النادي الجديد بـ6 أكتوبر ورغبتهم في خروج المشروع إلى النور بعد حسم ملف القناة الفضائية الجديدة للنادي.

وقام مسئولو الزمالك بتحويل جزء كبير من مستحقات اللاعبين في حساباتهم البنكية مما يساعد على الحفاظ على حالة التركيز والهدوء داخل الفريق وعدم تشتيت ذهنهم بأي أمور بعيدة عن المستطيل الأخضر.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 من الشهر الجاري على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدوري.
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