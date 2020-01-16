استقالة المدير العام لجهاز المخابرات العامة بالسودان

أعلن المجلس السيادي في السودان، اليوم الخميس، قبول استقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب من منصب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وتعيين الفريق ركن جمال عبدالمجيد خلفا له.







عقب تمرد عدد من قيادات جهاز المخابرات في الخرطوم وإطلاق النار داخل مبنى أحد الهيئات التابعة.





وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أن مدير المخابرات تقدم باستقالته عقب تصدي قوات الجيش للتمرد الذي حدث في الخرطوم مساء الثلاثاء، بعد قيام عدد من أفراد الحهاز بأعمال شغب رفضا لخطة لإعادة هيكلته.





وقال "البرهان"، في لقاء تليفزيوني، اليوم الأربعاء:"لقد اتصل مدير المخابرات تلفونيا للإبلاغ باستقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي الآن قيد النظر".





ونشر المجلس السيادي بيانا في ساعة مبكرة من اليوم قال فيه: «قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد، الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة، احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان، لن نسمح بان يحدث انقلاب على ثورة الشعب السوداني».





جدير بالذكر، أمس الثلاثاء اندلع إطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة. وفي ساعة متأخرة الثلاثاء، اقتحم عناصر من الجيش النظامي ومن قوات الدعم السريع القاعدتين وسط نيران كثيفة.



