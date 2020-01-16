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القمة الدخلاوية تطرح "شوفت بعدك عز" عبر اليوتيوب

الخميس 16/يناير/2020 - 05:30 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح فريق "القمة الدخلاوية" لغناء المهرجانات الشعبية مهرجانًا جديدًا يحمل عنوان "شوفت بعدك عز"، وذلك عبر قناة الفريق الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية، في الساعات الأولى من طرحه.

تفاصيل مهرجان "شوفت بعدك عز"

يقدم المهرجان كل من تيتو، بندق، حودة ناصر، التوني، ومن كلمات شاعر الغية، توزيع زيزو المايسترو، وتقول كلمات المهرجان: "خطوة فيها سحبه مطوة يالا نعمل سطوة نشد الالات نجيب من الاخر فركش ليه يا كوكو بتنكش، اجمد يالا متحكش انت طلعت عويل من الفاخر".


يذكر أن شاعر الغية حودة، تعاون مع الثنائي تيتو وبندق، بعد انفصاله عن نجم المهرجان أحمد الفيلو، وقدم العديد من المهرجانات التي حصدت نجاح كبير داخل ساحه المهرجانات.
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