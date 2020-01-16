Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على أبرز مميزات اليو بادجى.. وحقيقة إعتزال نجم الأهلي (فيديو)

الخميس 16/يناير/2020 - 03:57 م
Advertisements
اليو بادجى
اليو بادجى
الفجر الرياضي
Advertisements
يستعد الاعلامي فيصل زيدان لتقديم حلقة جديدة من برنامج ONE_TOUCH?، الذي يقدمه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ومن المنتظر أن تتناول الحلقة أبرز تفاصيل اليو بادجى صفقة الاهلى الجديدة، كما سيتم مناقشة أهم الأزمات التي قد تواجها القمة بين الأهلي والزمالك.

فيما تتناول الحلقة حقيقة تفكير حسام عاشور في الاعتزال، ومصيره مع النادي الأهلي وأبرز بدائله في قائمة الفريق الأبيض.

زيدان يعرض أيضا فى هذه الحلقة استراتيجيات تطبيق الفار وكيف سيتم تطبيقه فى مصر، كذلك يفتح ملف المصابين فى الاهلى ومواعيد عودة كل منهم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيصل زيدان بادجي اليو بادجي الان الاهلي الات

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على أزارو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ ساعة و نصف

بعد رحيلها.. تعرف على ديانة ماجدة الصباحي وسر حجر ابنتها عليها

منذ أقل من ساعتين

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

على طريقة مصباح علاء الدين.. الأهلي يرحب بـ"أليو بادجي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يتراجع عن صفقته الكبرى

منذ ساعة و 24 دقيقة

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

إهدار المال العام في الأهلي بسبب بادجي (أرقام)

منذ حوالي 4 ساعات

ببلاش.. خسائر فادحة للأهلي من بيع وليد أزارو وجيرالدو (أرقام)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

علاء علي آخرهم.. نجوم رحلوا في ريعان الشباب بينهم لاعب الأهلي

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن السنغالي "أليو بادجي" مهاجم الأهلي المُنتظر

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

متواضع تهديفيًا وحقق بطولة وحيدة.. 10 معلومات عن السنغالي "بادجي" مهاجم الأهلي الجديد (فيديو وأرقام)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:37 م

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

10:53 ص

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status