تعرف على أبرز مميزات اليو بادجى.. وحقيقة إعتزال نجم الأهلي (فيديو)

يستعد الاعلامي فيصل زيدان لتقديم حلقة جديدة من برنامج ONE_TOUCH?، الذي يقدمه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.





ومن المنتظر أن تتناول الحلقة أبرز تفاصيل اليو بادجى صفقة الاهلى الجديدة، كما سيتم مناقشة أهم الأزمات التي قد تواجها القمة بين الأهلي والزمالك.





فيما تتناول الحلقة حقيقة تفكير حسام عاشور في الاعتزال، ومصيره مع النادي الأهلي وأبرز بدائله في قائمة الفريق الأبيض.



