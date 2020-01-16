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معارض تركي: أنفقنا 40 مليار دولار بسوريا لنجني 6 ملايين لاجئ (فيديو)

الخميس 16/يناير/2020 - 04:00 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد انتقاد زعيم المعارضة التركية لسياسات الرئيس التركي أردوغان بشأن التدخل في سوريا.

وقال زعيم المعارضة التركية، خلال مقطع الفيديو، إنه تم إنفاق 40 مليار دولار في سوريا، وجنوا 6 مليون لاجىء، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون المحور الأساسي للسياسات التركية هو السلام، منوها بأنه عارض  التدخل في سوريا، وتلقى نتيجة معارضته أشد الانتقادات.

وتسآل، "ماذا ربحنا من سياساتنا في سوريا؟"، موضحا أنه قد جاء 6 مليون و300 ألف سوري، والآن سيأتي أخرون من إدلب، مضيفا أن الأتراك عاطلون وبلا عمل، وفي وضع مزري.
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الكلمات المفتاحية

سوريا زعيم معارض تركيا اردوغان

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