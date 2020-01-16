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بكلمات مؤثرة رانيا ياسين تساند غادة نافع في وفاة والدتها "ماجدة الصباحي"

الخميس 16/يناير/2020 - 04:56 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعت الفنانة رانيا محمود ياسين الفنانة الراحلة ماجدة بكلمات مؤثرة ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت رانيا صورة الفنانة الراحلة ماجدة، وعلقت على الصورة قائلة:" خالص عزائي لصديقتي الفنانة غادة نافع في وفاة والدتها الفنانة القديرة ماجدة الصباحي رائدة من رواد السينما المصرية التي أعطت الكثير والكثير من أجلها فنها الراقي وانتاجها المتميز حتي ترقي بصناعة السينما".

وتابعت رانيا قائلة :"الف رحمة ونور يا أستاذة يا عظيمة أو يا ماجي يا حبيتي زي ماكنت بقولك دايما".

وأضافت رانيا :" إنا الله وانا اليه راجعون، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته البقاء لله".

يُشار أن الفنانة ماجدة الصباحي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس الموافق 15يناير ، عن عمر ناهز 88 عامًا.

لمحات من حياتها الشخصية

وقدمت ماجدة الصباحي للسينما العديد من الأفلام الهامة مثل" الرجل الذي فقد ظله، العمر لحظة، قيس وليلى، بين ايديك، أنف وأذن وثلاث عيون، حواء على الطريق، النداهة، هجرة الرسول"، وغيرها من الأفلام المميزة.

واسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، تلقت تعليمها في المدارس الفرنسية، وأثناء دراستها بمدارس الراهبات وقبل أن تكمل سن 15 عامًا ذهبت ماجدة فى رحلة مدرسية إلى استوديو شبرا، وهناك شاهدها المخرج سيف الدين شوكت، وقدمها لبطولة فيلم "الناصح" عام 1949 أمام إسماعيل ياسين، فوافقت ماجدة دون أن تخبر أسرتها.
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