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شاهد.. مادلين طبر ترفع حذائها على الهواء أمام الغيطي

الخميس 16/يناير/2020 - 03:49 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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رفعت الفنانة مادلين طبر، خلال حوارها عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء، الأربعاء، حذائها على طاولة الحوار، تعبيرا منها عن إعجابها بالحذاء الذي أهدته إياها ابنتة شقيقتها.

ونفت "طبر"، ما تردد أن أكبر غلطة في حياتها عدم انجابها، مؤكدة أن ابنة شقيقتها مثل ابنتها، وتشعر معها بالأمومة، منوهة بأنه عرض عليها كثيرا أن تقوم بمواقف أو تصرفات معينة تجعلها "ترند"، ولكنها كانت ترفض الأمر، معقبة: "ميهمنيش التريند".

وأعربت عن تقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفة إياه بـ مهندس البناء في مصر، مؤكدة أن مصر في عهد الرئيس السيسي تمر بمرحلة عظيمة، فهو يبني في كل مكان في الدولة.
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مادلين طبر الغيطي السيسي ابناء مادلين طبر

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