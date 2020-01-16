بعد أكثر من 24 ساعة.. وزيرة الصحة تعوض مصابي حادث طبيبات المنيا

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة اتخذت قرارًا بصرف تعويضات مالية مجزية لمصابي حادث طبيبات المنيا.





وأضاف المصدر في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الوزارة ستقوم بتوفير فرصة عمل لائقة لأقارب الحالات المتوفية من الدرجة الأولى، كتعويض للأسر عن فقد زويهم.





جاء ذلك بعد نشر "الفجر"، صباح اليوم الخميس، تصريحات خاصة مفاداتها "قالت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، كنت أتمنى أن تصرف الوزيرة تعويضات مادية للضحايا، من دون انتظار طلبهم لذلك، ولكن سارعت بإعطائهم بعثات حج، رُغم وجود طبيبات مسيحيات بينهم".



