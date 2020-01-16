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بعد أكثر من 24 ساعة.. وزيرة الصحة تعوض مصابي حادث طبيبات المنيا

الخميس 16/يناير/2020 - 03:25 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل
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قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة اتخذت قرارًا بصرف تعويضات مالية مجزية لمصابي حادث طبيبات المنيا.

وأضاف المصدر في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الوزارة ستقوم بتوفير فرصة عمل لائقة لأقارب الحالات المتوفية من الدرجة الأولى، كتعويض للأسر عن فقد زويهم.

جاء ذلك بعد نشر "الفجر"، صباح اليوم الخميس، تصريحات خاصة مفاداتها "قالت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، كنت أتمنى أن تصرف الوزيرة تعويضات مادية للضحايا، من دون انتظار طلبهم لذلك، ولكن سارعت بإعطائهم بعثات حج، رُغم وجود طبيبات مسيحيات بينهم".

من الجدير بالذكر أنه ليس بجديد أن يأتي قرار تعويض وزارة الصحة للضحايا والمصابين بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الحادث، فدائما تأخذ القرارات بعد "خراب مالطة".
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