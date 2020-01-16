بعد انضمام "بادجي" للأهلي.. تاريخ نجوم السنغال في الكرة المصرية (نجاح محدود وتجارب فاشلة بالجملة)

أعلن النادي الأهلي لتعاقده رسميًا مع المهاجم السنغالي أليو بادجي قادمًا من نادي رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل مليوني دولار، لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر بالموسم الحالي.





ويصل المهاجم السنغالي القاهرة مساء اليوم الخميس برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، للخضوع للكشف الطبي وإكمال عملية انتقاله للقلعة الحمراء، لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدًا، ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.





الأرقام الضعيفة لـ"بادجي" تثير قلق الجماهير الأهلاوية، خاصة وأن الفريق يعاني بشكل كبير في خط الهجوم ويحتاج لمهاجم يمتلك إمكانيات وقدرات فنية خاصة، واللاعب السنغالي شارك في 34 مباراة مع رابيد فيينا سجل 9 أهداف فقط وصنع 3 أهداف، وهذا معدل تهديفي ضعيف للغاية لا يتناسب مع مهاجم الأهلي نادي القرن الإفريقي.





بادجي ليس أول لاعب سنغالي يخوض تجربة الاحتراف بالدوري المصري بل سبقه عدد من اللاعبين السنغاليين والذين دافعوا عن ألوان قمصان عدد من الأندية المصرية خلال السنوات الماضية.





ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير أبرز تجارب نجوم السنغال في الكرة المصرية:-

- ثنائي المصري:





من أبرز المحترفين السنغاليين في تاريخ الكرة المصرية الثنائي لامين بوب وحارس المرمي سامبا فال اللذان لعبوا في صفوف المصري البورسعيدي موسم 1990 / 1991، وسجل "بوب" 5 أهداف في الدوري، وحقق مع جيل مميز من لاعبي الفريق البورسعيدي الفوز على الزمالك والأهلي وسجل في مرمي المارد الأحمر، واحتل الفريق المركز الخامس بالبطولة بهذا الموسم.





- بابي لاتير نداي:





انضم لصفوف فريق حرس الحدود في صيف 2010 قادمًا من نادي الظفرة الإماراتي، ولعب مع الفريق العسكري 21 مباراة في مختلف البطولات وسجل 4 أهداف أحدها في شباك فريق الأهلي في مباراة خسرها فريقه 2-1، كما خسر مع الحرس كأس السوبر أمام المارد الأحمر ايضًا بهدف نظيف، ورحل عن الفريق عام 2012 لينتقل للدوري الاندونيسي.





- الحاج ماليك:





لعب ضمن صفوف فريق حرس الحدود موسم 2010 – 2011 بعدما انضم لصفوف الفريق من نادي الدفاع الجديدي المغربي، وكان يلعب في مركز الدفاع، وخاض مع الفريق العسكري 8 مباريات، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف ليتم فسخ التعاقد معه بعد عام واحد.





- سيلفان بادجي:





انضم المهاجم السنغالي "بادجي" لصفوف فريق المقاولون العرب في يناير 2016، ولكنه لم يستمر طويلا في صفوف الفريق بسبب تواضع مستواه الفني، وخاض 8 مباريات مع ذئاب الجبل ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ورحل في صيف 2017.





- إبراهيما نداي:





تعاقد وادي دجلة مع إبراهيما نداي في صيف 2016 قادمًا من نادي دياراف السنغالي، وقدم مستويات رائعة رفقة الفريق الدجلاوي، حيث خاض معه 75 مباراة وسجل 20 هدفًا وصنع 13 هدف، ورحل عن صفوف الفريق في الصيف الماضي للانتقال لصفوف فريق لوزيرن السويسري.





- عبد القادر فال:





انضم اللاعب السنغالي عبد القادر فال لصفوف فريق النصر للتعدين خلال فترة الانتقالات الشتوية 2017 قادمًا من نادي الفحيحيل الكويتي، وكان يلعب في مركز الجناح الأيسر، واستمر مع الفريق 6 أشهر فقط، لعب 7 مباريات وسجل هدف وحيد في شباك الاتحاد السكندري.





- تالا نداي:





يلعب السنغالي تالا نداي في صفوف فريق طلائع الجيش بعدما انضم لصفوف الفريق في يناير 2018، ولعب مع الفريق العسكري 45 مباراة، وسجل 11 هدفًا، وصنع 6 أهداف، وحصل على 7 إنذارات، وبطاقة حمراء.





- شيخ بامبا كين:





تعاقد نادي سموحة مع اللاعب السنغالي شيخ بامبا كين في فترة الانتقالات الشتوية 2019 ولكن اللاعب لم يظهر بالمستوي المنتظر منه وخاض 7 مباريات لم يترك أي بصمة مع الفريق، ليرحل في صيف العام نفسه لفريق أسوان لكنه لم يشارك في أي مباراة ليتم فسخ التعاقد معه.





- أوسينو بوي:





المهاجم السنغالي انضم لصفوف فريق الجونة في صيف 2019، لكنه فشل في اقناع الجهاز الفني للفريق بمستواه ولعب 7 مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ليرحل سريعًا بعد موسم واحد قضاه داخل قلعة "زعيم الثغر".





- الحسن ضيوف:





انضم لصفوف نادي طنطا في صيف 2019 ويلعب في مركز الهجوم، شارك في 5 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.









- كيموكو سيسوكو:





انضم لصفوف الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية 2017 لمدة 3 مواسم ونصف قادمًا من نادي النجم المتلوي التونسي، وتم فسخ التعاقد معه سريعًا بعد أيام قليلة من توقيعه، وذلك بسبب عدم اقتناع مختار مختار مدرب الفريق وقتها بمستواه.





- ارونا سينيه:





تعاقد معه نادي مصر المقاصة لمدة 4 مواسم خلال فترة الانتقالات الشتوية 2018، وشارك مع الفريق في التدريبات وبعض المباريات الودية، ولعب مباراتين رسميتين فقط مع الفريق الفيومي لمدة 86 دقيقة، ورفض طلعت يوسف مدرب الفريق استمراره ليتم فسخ التعاقد معه في صيف نفس العام.