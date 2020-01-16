ويندي ويليامز تعتذر من خواكين فينيكس بعد السخرية منه

ويندي ويليامز، تتعرض للهجوم بعد سخريتها من خواكين فينيكس.



أدلت المذيعة ويندي ويليامز، بتعليق غير حساس حول ندبة على شفاه نجم فيلم Jokerخواكين فينيكس، أثناء فقرة "Hot Topics" في برنامجها، وقالت: "عندما يحلق شاربه، يحصل على كسر بسيط، هو يحصل على واحد من تلك - ما تسمونه، شفة مشقوقة، فم مشقوق"، وهي ترفع شفتها لتزيد من السخرية من هذه الحالة.



ورغم أن فينيكس لم يتحدث قط علنًا عن أصل ندبته، فإن الفائز بجولدن جلوب وصفها بأنها "ليست شقًا مثبتًا جراحيًا، بل ندبة غير جراحية وُلِد بها". وفي مقابلة مع مجلة Vanity Fair عام 2019. تلقى النجم المثير للجدل رد فعل عنيف من المشاهدين المستائين. وكان من بينهم المغنية شير، التي كانت حليفًا لمجتمع الفم المشقوق. قالت في تغريدة ردًا على تغريدة تضمنت صورًا لها مع المصابين بالشفاه المشقوقة.



وتابعت شير قائلة: "كان خواكين فينيكس طفلًا، ولا نعرف ما عاناه. إنه واحد من أعظم الممثلين في عصرنا وستحاكم على هذا إلى الأبد".



كما جذبت تعليقاتها انتباه لاعب كرة القدم الكندي آدم بيجيل، الذي خضع طفله لعملية إصلاح الحلق المشقوق، وقال أن تعليقها "يحض بوضوح على التهجّم".



ثم أصدرت ويندي اعتذارًا. وكتبت على تويتر: "نحن نفكر في الطفل اليوم وهو يخضع لعملية جراحية، أريد أن أعتذر".



لكن من الممكن القول أن شير لم تكن راضية بإعتذار ويندي، كتبت على تويتر: "لا يوجد اعتذار على ما فعلته، أعرف هؤلاء الأطفال والراشدين. إنهم يمرون بالجحيم، والديهم يمرون بالجحيم، إعتذارها. إنها تريد الإحتفاظ بوظيفتها، لا أستطيع أن أكبح غضبي".



وفي تغريدة أخرى، نشرت شير صورة جنبًا إلى جنب ويندي، وهي تسخر من ذوي الفم المشقوق، وكتبت: "هل يعوض الإعتذار عن هذا".



لكن لاعب الكرة بيجيل كان سريعًا في مسامحة ويندي، فكتب قائلًا: "شكرًا جزيلًا لكِ على اعتذارك، تبرعك، وعلى تفكيرك في طفلي اليوم من أجل جراحته، أسامحك وأشجع الآخرين ايضًا. وأتمنى لكم كل التوفيق".

