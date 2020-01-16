عاجل.. وفاة الفنانة ماجدة الصباحي

توفيت اليوم الخميس، الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 88 عاماً.





قدمت ماجدة الصباحي، للسينما عددا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتي تم تصنيف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما.







