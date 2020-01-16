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عاجل.. وفاة الفنانة ماجدة الصباحي

الخميس 16/يناير/2020 - 02:06 م
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ماجدة الصباحي
ماجدة الصباحي
الفجر الفني
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توفيت اليوم الخميس، الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 88 عاماً.

 
قدمت ماجدة الصباحي، للسينما عددا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتي تم تصنيف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما.


واسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، تلقت تعليمها في المدارس الفرنسية، وأثناء دراستها بمدارس الراهبات وقبل أن تكمل سن 15 عامًا ذهبت ماجدة فى رحلة مدرسية إلى استوديو شبرا، وهناك شاهدها المخرج سيف الدين شوكت، ورأى فيها صفات الفتاة التى يبحث عنها، فقامت ببطولة فيلم "الناصح" عام 1949 أمام إسماعيل ياسين، فوافقت ماجدة دون أن تخبر أسرتها، وقامت بتصوير الفيلم في السر أثناء مواعيد المدرسة، وخدمتها الظروف الأسرية فى تلك الفترة،بسبب مرض والدتها، وخضوعها لإجراء عملية جراحية داخل أحد المستشفيات.
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ماجدة الصباحي عاجل

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