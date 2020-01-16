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إقالة وزيرة الصحة.. برلمانية تُحمل هالة زايد مسؤولية حادث المنيا

الخميس 16/يناير/2020 - 01:55 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
عبداللطيف هيبة
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تساءلت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أسباب الإبقاء على وزيرة الصحة الحالية في الحكومة، معلقة: «أداؤها غير مرضٍ تماما ووصل الإهمال الذي استشرى في المنظومة خلال عهدها إلى الأطباء أنفسهم خاصة مع حادث وفاة 4 أطباء بسبب قرارات خاطئة للوزيرة.

وأكدت النائبة، في بيان لها، مسئولية الوزيرة المباشرة عن حادث وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين، في حادث المنيا، بسبب عدم التنظيم الجيد لدورة التكليف للأطباء وعدم توفير وسيلة مواصلات آمنة، وأيضا عدم إعلام الأطباء قبل الموعد بفترة مقبولة.

وأشارت إلى ضرورة إجراء تحقيق في الواقعة، والكشف عن أسباب سوء التنظيم في الوزارة والذي له سبب مباشر في الحادث.
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