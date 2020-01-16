الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا الجمعة

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن الأمطار تجتاح اﻟﺴواﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟوﺟﻪ اﻟﺒﺤرى واﻟﻘﺎﻫرة، وتمتد إلى شمال الصعيد، والرياح ستكون أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ تنشط على أغلب الأنحاء، مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر ، والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، سانت كاترين العظمى 10 درجة والصغرى 1 درجة.